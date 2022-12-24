Ливийский парламент выступил против декларации Египта о демаркации морских границ

Оба комитета подчеркнули, что определение морских границ должно осуществляться путем переговоров, гарантирующих взаимные интересы двух стран и проходящих в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что неделей ранее против решения Египта выступило и утратившее легитимность Правительство национального единства. По мнению триполитанского кабмина, данный шаг осуществлен в одностороннем порядке и противоречит нормам международного права.