Ливийский парламент выступил против декларации Египта о демаркации морских границ

Тобрук, 24 декабря. Комитеты по иностранным делам, обороне и национальной безопасности в Палате представителей Ливии выступили против изданной недавно властями Египта декларации об односторонней демаркации морских границ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на опубликованное парламентом заявление.
Текст документа демонстрирует удивление двух комитетов Палаты представителей. По мнению их членов, решение Каира нарушает суверенитет Ливии в Средиземноморье.
В заявлении говорится, что произошедшее выходит за рамки духа братства между народами Египта и Ливии. Декларация, уверены депутаты, может не соответствовать международному законодательству.
«Демаркация наносит ущерб историческим отношениям между двумя странами. Мы ожидали, что Каир примет во внимание сложные политические обстоятельства, которые переживает Ливия», — добавлено в тексте заявления.
Оба комитета подчеркнули, что определение морских границ должно осуществляться путем переговоров, гарантирующих взаимные интересы двух стран и проходящих в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций. Стоит отметить, что неделей ранее против решения Египта выступило и утратившее легитимность Правительство национального единства. По мнению триполитанского кабмина, данный шаг осуществлен в одностороннем порядке и противоречит нормам международного права.