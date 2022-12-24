Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Покойный юморист Пономаренко оставил родственников без завещания

Общество
Покойный юморист Пономаренко оставил родственников без завещания

Скончавшийся юморист Александр Пономаренко при жизни не стал составлять завещание. Артист отказался от документа специально.

Свой последний месяц жизни Пономаренко проживал без готовности к негативному исходу. Именно поэтому при жизни он отказался от составления завещания. К тому же каждый день жизни юмориста ценился. О такой установке Александр Пономаренко заявил в ранее вышедшей в эфир программе «Малахов» на «России-1».

Напомним, что артист скончался от рака желудка. Пономаренко больше года боролся с болезнью, однако это отбирало много сил. Коллеги и близкие артиста скорбят вместе с родными.
Александр Пономаренко смерть онкология
Военкоры ФАН
Лучшие в аду