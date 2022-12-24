Покойный юморист Пономаренко оставил родственников без завещания

Скончавшийся юморист Александр Пономаренко при жизни не стал составлять завещание. Артист отказался от документа специально.
Свой последний месяц жизни Пономаренко проживал без готовности к негативному исходу. Именно поэтому при жизни он отказался от составления завещания. К тому же каждый день жизни юмориста ценился. О такой установке Александр Пономаренко заявил в ранее вышедшей в эфир программе «Малахов» на «России-1».
Напомним, что артист скончался от рака желудка. Пономаренко больше года боролся с болезнью, однако это отбирало много сил. Коллеги и близкие артиста скорбят вместе с родными.