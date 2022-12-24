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Челябинский школьник нашел на свалке цинковый гроб с информацией о покойнике

Происшествия
Челябинский школьник нашел на свалке цинковый гроб с информацией о покойнике

Челябинский школьник обнаружил странную находку на одной из свалок города, когда пошел выбрасывать мусор. Подросток увидел на площадке для бытовых отходов цинковый гроб с информацией о покойнике, пишет mk.ru.

Все случилось во дворе дома на улице Гагарина. По данным СМИ, сначала 12-летний мальчик увидел крышку вскрытого деревянного ящика, в котором хранился цинковый гроб. На последнем были выбиты данные об умершем.

Как ритуальная принадлежность оказалась на помойке, неизвестно. Рядом с мусорным контейнером нет похоронных бюро, а ближайший морг располагается через квартал от места обнаружения находки. Другие подробности инцидента уточняются.
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