Ливия вновь уступила Нигерии первое место по добыче нефти в Африке

Триполи, 24 декабря. Снижение добычи нефти в ноябре 2022 года привело к тому, что Ливия вновь уступила Нигерии первое место среди африканских стран по данному показателю.
Об этом сообщило местное издание Al Wasat. Согласно ежемесячному отчету Организации государств — экспортеров нефти (ОПЕК), общий объем производства стран-членов опустился в прошлом месяце до 28,826 млн баррелей в сутки. Это на 8,5% меньше, чем в октябре.
В отчете указано, что добыча нефти в Ливии сократилась на 32 тыс. баррелей. В ноябре она составила 1,133 млн баррелей в день. Напротив, в Нигерии, Анголе и Габоне этот показатель продемонстрировал рост.
В данной связи примечательно, что ранее альянс ОПЕК+ заявлял о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки в период с ноября до конца 2022 года. Исключение сделано только для Ливии, которой не коснулось обязательство уменьшить объемы производства.
Министерство нефти и газа утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) ранее заявило о намерении в течение трех лет увеличить добычу до 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом в середине декабря рассказал глава ведомства Мухаммад Аун. Власти Ливии тем самым стремятся вернуться к уровню 2010 года.