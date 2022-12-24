Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием грузовика и автобуса в Сочи

Авария с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса произошла в Лазаревском районе Сочи. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Все случилось около 22:55 по московскому времени на трассе А147 в районе поселка Якорная Щель. В момент столкновения с фурой в общественном транспорте находились пять человек. Пострадавшими оказались четверо. По данным экстренных служб, среди тех, кто обратился за медицинской помощью, несовершеннолетних не было.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.