Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием грузовика и автобуса в Сочи

Все случилось около 22:55 по московскому времени на трассе А147 в районе поселка Якорная Щель. В момент столкновения с фурой в общественном транспорте находились пять человек. Пострадавшими оказались четверо. По данным экстренных служб, среди тех, кто обратился за медицинской помощью, несовершеннолетних не было.