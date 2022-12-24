Жительница Норвегии может сесть в тюрьму за слова, что мужчина не может забеременеть

Полиция Норвегии начала расследование в отношении режиссера Тонье Джевджон. Ее подозревают в трансфобии из-за слов, что мужчина не может забеременеть.
В октябре режиссер общалась в социальных сетях и ответила пользователю, который называл себя «матерью-лесбиянкой». Режиссер сообщила, что мужчины не могут быть женщинами.
«Мужчина не может быть лесбиянкой, как не может и забеременеть. Мужчины есть мужчины, независимо от сексуальных фетишей», — написала она в соцсети.
Сейчас Джевджон находится под следствием за это высказывание. Полицейские завели на нее дело по обвинению в «разжигании ненависти». За свое сообщение в Сети она рискует угодить в тюрьму на три года, сообщает Spiked.
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