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Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты в Подмосковье

Политика
Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты в Подмосковье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Звездный городок в Подмосковье познакомился с претендентками на звание первой женщины-космонавта от республики. Об этом пишет агентство «БелТА».

Отмечается, что в числе шести женщин оказались бортпроводники авиакомпании «Белавиа», акушер-гинеколог и детский хирург. Встреча претенденток с Лукашенко состоялась в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз — полетит в следующий. Всем работы хватит», — обратился глава государства к соотечественницам.

Напомним, Александр Лукашенко отправился в Россию с четырехдневным визитом. У президента запланирована встреча с лидерами СНГ, которая пройдет 26–27 декабря в Петербурге.
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