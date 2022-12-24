Минимум 18 шахтеров заблокированы под землей после обрушения золотого рудника в Китае

По меньшей мере 18 шахтеров оказались заблокированы под землей из-за обрушения на золотом руднике в Китае, информирует китайский портал Sina.
Инцидент произошел в уезде Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района страны. В момент ЧП в шахте находились 40 человек, 22 из них смогли выбраться на поверхность.
Сейчас на месте проводится спасательная операция. Информации о состоянии людей, оказавшихся в ловушке, пока не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить специалистам.