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Премьер Венгрии Орбан призвал распустить Европарламент после коррупционного скандала

Политика
Премьер Венгрии Орбан призвал распустить Европарламент после коррупционного скандала

Европарламент (ЕП) продемонстрировал свою неэффективность, поэтому его необходимо распустить. С таким призывом выступил глава Правительства Венгрии Виктор Орбан.

Таким образом он отреагировал на недавний коррупционный скандал. По словам премьера, ЕП подорвал свое доверие, поэтому его нужно распустить.

«Антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными. <...> Пора распустить Европарламент», — написал Орбан в своем Twitter-аккаунте.

Ранее была задержана зампредседателя ЕП Ева Кайли из-за обвинений в коррупции, связанной с ЧМ в Катаре. В результате обысков правоохранители нашли 1,58 миллиона евро наличными.
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