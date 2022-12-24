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Подразделения ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Армия
Подразделения ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские военнослужащие вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. Соответствующая информация опубликована представительством ДНР в СЦКК.

Согласно представленным данным, украинские националисты начали обстрел жилого района города в 16:31. Они выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16:31 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в заявлении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли артиллерийский огонь по Макеевке в Донецкой Народной Республике.
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