Подразделения ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские военнослужащие вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. Соответствующая информация опубликована представительством ДНР в СЦКК.
Согласно представленным данным, украинские националисты начали обстрел жилого района города в 16:31. Они выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16:31 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в заявлении представительства.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли артиллерийский огонь по Макеевке в Донецкой Народной Республике.