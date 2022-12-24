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Охваченный огнем пассажирский автобус в Новой Москве сняли на видео

Происшествия
Охваченный огнем пассажирский автобус в Новой Москве сняли на видео

Охваченный огнем пассажирский автобус в Новой Москве сняли на видео. Кадры опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Все случилось на Новостроевской улице. На месте происшествия работают оперативные службы российской столицы. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте в Новой Москве произошел взрыв, после чего салон автобуса охватил огонь. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку в момент детонации внутри транспортного средства не было пассажиров.
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