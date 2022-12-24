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Синоптик Леус рассказал, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

Общество
Синоптик Леус рассказал, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В разговоре с РИА Новости он назвал свой прогноз предварительным. Синоптик отметил, что последний день 2022 года выдастся в Москве облачным, местами выпадет мокрый снег, а дневная температура будет колебаться около нулевой отметки.

По словам Леуса, в новогоднюю ночь в Москве пройдет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до минус четырех градусов. Вдобавок 2023 год встретит жителей столицы гололедицей.

Напомним, ранее около половины россиян назвали Новый год главным праздником. Более 40% опрошенных признались, что собираются отмечать его в узком семейном кругу.
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