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Михаил Церишенко прокомментировал смерть своего коллеги Александра Пономаренко

Общество
Михаил Церишенко прокомментировал смерть своего коллеги Александра Пономаренко

Актер Михаил Церишенко высказался о таланте своего коллеги по шоу «Кривое зеркало» Александра Пономаренко после смерти артиста.

Вместе с братьями Пономаренко Церишенко выступал в шоу юмориста Евгения Петросяна «Кривое зеркало». По словам актера, он всегда умел различать близнецов, поскольку у него с Александром была особая вербальная связь.

«Сашка был хороший. Остается только сожалеть, что мы много сталкивались по работе и мало в жизни», — цитирует артиста телеканал «360».

Напомни о смети Александра Пономаренко 24 декабря сообщил журналист Андрей Малахов, который за месяц до трагедии разговаривал с юмористом о планах на будущее.
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