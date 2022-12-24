Михаил Церишенко прокомментировал смерть своего коллеги Александра Пономаренко

Актер Михаил Церишенко высказался о таланте своего коллеги по шоу «Кривое зеркало» Александра Пономаренко после смерти артиста.
Вместе с братьями Пономаренко Церишенко выступал в шоу юмориста Евгения Петросяна «Кривое зеркало». По словам актера, он всегда умел различать близнецов, поскольку у него с Александром была особая вербальная связь.
«Сашка был хороший. Остается только сожалеть, что мы много сталкивались по работе и мало в жизни», — цитирует артиста телеканал «360».
Напомни о смети Александра Пономаренко 24 декабря сообщил журналист Андрей Малахов, который за месяц до трагедии разговаривал с юмористом о планах на будущее.