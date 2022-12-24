В Гаити стремительно растет число заболевших холерой

Гаити уже сталкивалось с эпидемией холеры в 2010 году, которая была занесена солдатами миссии MINUSTAH. Предположительно, солдаты Миссии ООН в 2010 году опрометчиво сбросили зараженные холерой отходы в приток главной реки, в результате чего погибли более 10 тысяч человек.