В Гаити стремительно растет число заболевших холерой

Порт-о-Пренс, 24 декабря. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) предупредило о стремительном росте случаев заражения холерой в Гаити и подтвердило поддержку беднейшей стране Западного полушария. Об этом сообщается на сайте организации.
«Гуманитарные субъекты поддерживают Правительство Гаити, чтобы гарантировать создание и работу лечебных центров, поставку предметов снабжения и информирование населения об ограничении распространения болезни», — подчеркнули в агентстве ООН.
УКГВ объявило, что Правительство Гаити, ООН и ее партнеры запросили 145,6 млн долларов для поддержки мер по экстренному реагированию на вспышку и оказания жизненно важной помощи 1,4 млн человек, проживающих в наиболее пострадавших районах.
Министерство здравоохранения Гаити обновило информацию о ситуации с последней вспышкой холеры. По официальным данным, было зарегистрировано 18,8 тысячи подозреваемых случаев холеры, 1380 подтвержденных, свыше 16 тысяч госпитализированных и 342 смерти.
Согласно отчету, по состоянию на 22 декабря почти 39% из 3558 проанализированных образцов оказались положительными. Из общего числа случаев 58% приходится на мужчин, 42% — на женщин.
Министерство здравоохранения выразило особую обеспокоенность по поводу заболеваемости вирусом среди детей, так как было зафиксировано 3592 больных в возрасте от 1 до 4 лет.
Гаити уже сталкивалось с эпидемией холеры в 2010 году, которая была занесена солдатами миссии MINUSTAH. Предположительно, солдаты Миссии ООН в 2010 году опрометчиво сбросили зараженные холерой отходы в приток главной реки, в результате чего погибли более 10 тысяч человек.