Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова с почестями похоронили на Аллее Героев в Санкт-Петербурге

«Они <чиновники> своих сыновей не провожали. Один офицер еще в 2014 году на Донбассе мне сказал хорошую правильную вещь: «Тогда, когда пойдут их сыновья и будут умирать, тогда они будут понимать. Именно поэтому. Как только первые сыновья будут погибать, они будут понимать, что нужно ценить каждую жизнь. Но, к сожалению, это осознание приходит после того, как, а не до того».