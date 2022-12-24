Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова с почестями похоронили на Аллее Героев в Санкт-Петербурге

Боец ЧВК «Вагнер» героически погиб на поле боя, прикрывая своих ребят. Дмитрий Меньшиков боролся до последнего, отказавшись от эвакуации. Подвиг героя не мог остаться незамеченным, поэтому ему отвели почетное место на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге.
Боец ЧВК «Вагнер» героически погиб на поле боя, прикрывая своих ребят. Дмитрий Меньшиков боролся до последнего, отказавшись от эвакуации. Подвиг героя не мог остаться незамеченным, поэтому ему отвели почетное место на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге.
Бывший заключенный Рязанской колонии неоднократно писал письма, в том числе и президенту, с просьбой отправить его на фронт защищать Родину. Наконец, мольба была услышана, и парня взяли «вагнеровцы». Попав в ожесточенную перестрелку, он бился до последнего, защищая свой отряд. Проводить героя в последний путь собрались сотни человек. На торжественной церемонии прощания присутствовал предприниматель Евгений Пригожин и рассказал, как погиб боец.
«Он не нарушил контракт, он честно погиб. С гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. Об этом все пишут, все это понятно, так, как оно есть. Все по-простому. Не пилот, не космонавт, не герой, не герой даже. Просто обычный пехотинец с автоматом в руках в окопе убил противника. Попала пуля, истек кровью. Пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью, чего мы и добивались», — отметил Евгений Пригожин.
Предприниматель также поделился своим мнением, почему некоторые чиновники в России и в особенности в Петербурге не осознают, насколько важно ценить каждую жизнь и каждого человека, который отдал жизнь за Родину:
«Они <чиновники> своих сыновей не провожали. Один офицер еще в 2014 году на Донбассе мне сказал хорошую правильную вещь: «Тогда, когда пойдут их сыновья и будут умирать, тогда они будут понимать. Именно поэтому. Как только первые сыновья будут погибать, они будут понимать, что нужно ценить каждую жизнь. Но, к сожалению, это осознание приходит после того, как, а не до того».
Стоит заметить, что выбить место на Аллее Героев для солдата удалось не сразу. Чиновничьи перипетии тянулись почти две недели, но в итоге результат был достигнут. В последний путь Меньшикова залпами из стрелкового оружия проводил почетный караул. На церемонии также выступил первый заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов Александр Баранюк, отметив важность работы ЧВК «Вагнер».
«Слава бойцам ЧВК «Вагнер», которые подают пример всему миру, как надо любить свое Отечество, не жалея жизни своей, защищать ее интересы. Вечная память Меньшикову Дмитрию и другим героям!» — произнес Александр Баранюк.
Депутат Госдумы Василий Власов произнес трогательную речь, подчеркнув, что всем защитникам отечества стоит брать пример с таких людей, как Дмитрий Меньшиков.
«Его подвиг, его работа, его долг всегда будут в нашей памяти и в нашем сердце. Золотыми буквами написана история нашей страны и она делается благодаря таким, как он. Вечная память, вечный покой. Спасибо за то, что защитил нас», — сказал депутат.
Прощальную речь произнес и глава МО «Лиговка-Ямская», председатель правления Ассоциации воспитанников детских домов Вадим Войтановский.
«Чувство долга перед Родиной — самое большое и самое важное. Это и смысл жизни. Для Дмитрия это был смысл жизни», — отметил Вадим Войтановский.
Цветы на могилу героя возложили и чиновники администрации Северной столицы, среди которых был и глава муниципального образования Екатерингофский в Санкт-Петербурге Олег Смакотин, отметив особый героизм погибшего пехотинца.
«Любой подвиг стоит оценивать как наивысшую степень героизма, если это было совершено ради Отечества, потому что это совершено ради нас всех», — уверен Смакотин.
Похоронили Меньшикова на воинском участке аллеи погребения военнослужащих. Могилу для героя выкопали за два дня до церемонии по личной просьбе главы ЧВК «Вагнер».