Британцы отчитали премьера Сунака за оторванность от реальности после курьеза с бездомным

Как сообщает издание, Сунак принял участие в праздничном завтраке для посетителей приюта. Премьер спросил молодого человека по имени Дин, работает ли он в бизнесе. Однако юный британец напомнил, что он — бездомный, который «хотел бы сначала пережить Рождество».