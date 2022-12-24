Британцы отчитали премьера Сунака за оторванность от реальности после курьеза с бездомным

Курьезная ситуация, в которую попал глава Правительства Великобритании Риши Сунак во время визита в приют для бездомных в Лондоне в преддверии Рождества, возмутил читателей газеты Daily Mail. Они обвинили премьера в оторванности от реальности.
Как сообщает издание, Сунак принял участие в праздничном завтраке для посетителей приюта. Премьер спросил молодого человека по имени Дин, работает ли он в бизнесе. Однако юный британец напомнил, что он — бездомный, который «хотел бы сначала пережить Рождество».
Эта ситуация привела в бешенство читателей Daily Mail. Они призвали власти страны провести выборы нового главы правительства.
«Совершенно бестолковый. Насколько полностью оторван от реальности этот неизбранный премьер-министр?» — оставил гневный комментарий один из пользователей.
«Он на камеру говорил, что не знает ни одно человека из рабочего класса, так что это не удивляет», — напомнил другой.
Стоит отметить, что Британию накрыла волна забастовок. На митинги выходят работники различных сфер: от врачей до железнодорожников. Они требуют повышения зарплат и уровня жизни.