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Названа цена самых дорогих авиабилетов из России за 2022 год

Общество
Названа цена самых дорогих авиабилетов из России за 2022 год

Стали известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты из России в 2022 году. Об этом рассказали аналитики сервиса OneTwoTrip.

Так, семья путешественников из Екатеринбурга в 2022 году потратила 743 тыс. рублей на перелет в Таиланд. Это была самая крупная единоразовая покупка авиабилетов за год.

Также среди дорогих билетов с вылетом из аэропорта Кольцово были оформленные в Дубай и обратно за 235 тыс. рублей. На третьей строчке дорогих авиабилетов из Екатеринбурга стали оформленные до Бангкока и обратно за 129 100 рублей, передает E1.RU.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что цена часто зависит от авиакомпании, класса и сезона. Эксперт добавил, что в новогодние праздники стоимость путешествий обычно выше.
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