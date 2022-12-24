Названа цена самых дорогих авиабилетов из России за 2022 год

Также среди дорогих билетов с вылетом из аэропорта Кольцово были оформленные в Дубай и обратно за 235 тыс. рублей. На третьей строчке дорогих авиабилетов из Екатеринбурга стали оформленные до Бангкока и обратно за 129 100 рублей, передает E1.RU.