Дмитрий Шнякин стал лучшим комментатором чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре

Журналист телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин стал лучшим комментатором прошедшего чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.
Специалист признался, что ему пришлось немного подумать насчет командировки на Ближний Восток. Шнякин в своем обращении поблагодарил семью за поддержку.
«Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ, я спросил у неё разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие», — цитирует журналиста телеканал «Матч ТВ».
Шнякин отработал несколько матчей на групповом этапе, а также прокомментировал матчи на каждой стадии плей-офф. Журналист работал в паре с Романом Трушечкиным на решающей игре между сборными Аргентины и Франции.