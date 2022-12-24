Суд в США отклонил запрос Сааба об отмене судебного преследования

Адвокаты Сааба утверждают, что Сааб направлялся в 2020 году в Иран в рамках дипломатической миссии Правительства Венесуэлы, чтобы купить топливо и гуманитарные грузы, когда его арестовали в Кабо-Верде. Его экстрадировали в США в 2021 году.