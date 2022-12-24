Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд в США отклонил запрос Сааба об отмене судебного преследования

Весь мир
Суд в США отклонил запрос Сааба об отмене судебного преследования

Вашингтон, 24 декабря. Суд в США отклонил запрос венесуэльского дипломата и бизнесмена Алекса Сааба о защите от судебного преследования на основе дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья официально отклонил ходатайство, поданное адвокатами Сааба об отмене обвинений в участии в коррупционной сети на основании дипломатического иммунитета. Союзник президента Венесуэлы Николаса Мадуро содержится в тюрьме Майами в ожидании суда по делу об отмывании денег.

Адвокаты Сааба утверждают, что Сааб направлялся в 2020 году в Иран в рамках дипломатической миссии Правительства Венесуэлы, чтобы купить топливо и гуманитарные грузы, когда его арестовали в Кабо-Верде. Его экстрадировали в США в 2021 году.

Суд США утверждает, что правительство Мадуро «сфабриковало документы, чтобы скрыть Сааба в дипломатической одежде» и предотвратить его экстрадицию в США.

«В глазах правительства господин Сааб не был одним из обладателей дипломатического статуса. Лишь президент имеет право определять, какие правительства являются легитимными в глазах США, а какие — нет. Очевидно, что США не признают правительство Николаса Мадуро в качестве официального Правительства Венесуэлы», — написано в судебном постановлении.

Глава Конгресса Венесуэлы Хорхе Родригес осудил решение судьи, назвав его «правовым злодеянием».

«Если Соединенные Штаты или, в данном случае, данный судья примут это решение, что является зверством, отныне ни один дипломат в мире не будет в безопасности», — заявил он.

Алекса Сааба подозревают в создании «широкой коррупционной сети», которая якобы представляла интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Соединенных Штатах.
сша Венесуэла николас мадуро Алекс Сааб суд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду