Суд в США отклонил запрос Сааба об отмене судебного преследования

Вашингтон, 24 декабря. Суд в США отклонил запрос венесуэльского дипломата и бизнесмена Алекса Сааба о защите от судебного преследования на основе дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает агентство Reuters.
Судья официально отклонил ходатайство, поданное адвокатами Сааба об отмене обвинений в участии в коррупционной сети на основании дипломатического иммунитета. Союзник президента Венесуэлы Николаса Мадуро содержится в тюрьме Майами в ожидании суда по делу об отмывании денег.
Адвокаты Сааба утверждают, что Сааб направлялся в 2020 году в Иран в рамках дипломатической миссии Правительства Венесуэлы, чтобы купить топливо и гуманитарные грузы, когда его арестовали в Кабо-Верде. Его экстрадировали в США в 2021 году.
Суд США утверждает, что правительство Мадуро «сфабриковало документы, чтобы скрыть Сааба в дипломатической одежде» и предотвратить его экстрадицию в США.
«В глазах правительства господин Сааб не был одним из обладателей дипломатического статуса. Лишь президент имеет право определять, какие правительства являются легитимными в глазах США, а какие — нет. Очевидно, что США не признают правительство Николаса Мадуро в качестве официального Правительства Венесуэлы», — написано в судебном постановлении.
Глава Конгресса Венесуэлы Хорхе Родригес осудил решение судьи, назвав его «правовым злодеянием».
«Если Соединенные Штаты или, в данном случае, данный судья примут это решение, что является зверством, отныне ни один дипломат в мире не будет в безопасности», — заявил он.
Алекса Сааба подозревают в создании «широкой коррупционной сети», которая якобы представляла интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Соединенных Штатах.