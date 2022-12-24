Политолог Ордуханян: победили Трампа, но не консерваторов

Ордуханян также считает, что следующий шаг – это физическое устранение Дональда Трампа. Его политическую карьеру «дожали», поэтому вряд ли у него есть какие-то перспективы на участие в президентских выборах. Ему сейчас стоит беспокоиться о своей физической безопасности, а не о политическом будущем. При подобной травле всегда появится какой-нибудь Харви Освальд, который спустит курок.