Политолог Ордуханян: победили Трампа, но не консерваторов

Вчера, 23-го декабря специальная следственная комиссия Конгресса США представила финальный отчет по итогам своей работы.
Согласно результатам расследования, а также опроса более 1000 свидетелей в ходе 10 слушаний, законодатели пришли к выводу, что в попытке государственного переворота и штурме Капитолия можно винить только одного человека. И это – бывший американский президент Дональд Трамп.
Конгресс также выступил с рекомендацией запретить экс-главе Белого дома принимать участие в президентской гонке, которая пройдет в стране в 2024 году. С соответствующим предложением выступил спецкомитет Палаты представителей США.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии для ФАН высказал мнение о том, что эти гонения, которые сейчас происходят в США – это беспрецедентный случай для Америки. Эксперт сравнивает их со сталинскими «чистками» в свое время. Ордуханян считает, что Трампа обвиняют по абсолютно надуманным предлогам.
«И я думаю, что теперь Соединенные Штаты вступают в череду откровенного политического террора своих оппонентов. Когда они не могут победить даже в их иллюзорных, фейковых выборах, они прибегают к вот такой вот тактике. Это абсолютно укладывается в понятие государственного терроризма», — отмечает политолог.
Ордуханян также считает, что следующий шаг – это физическое устранение Дональда Трампа. Его политическую карьеру «дожали», поэтому вряд ли у него есть какие-то перспективы на участие в президентских выборах. Ему сейчас стоит беспокоиться о своей физической безопасности, а не о политическом будущем. При подобной травле всегда появится какой-нибудь Харви Освальд, который спустит курок.
Однако собеседник издания думает, что либералы могут не радоваться. Они сослужили сами себе медвежью услугу. Потому что с уходом Трампа абсолютно по-другому мы сейчас увидим роль Рона Десантиса, который сейчас стал полноправным лидером.
«По крайней мере, в 2024-ом году я буду за него болеть. У него есть все перспективы для того, чтобы быть избранным на пост президента: очень харизматичный, незапятнанный. У либералов просто не хватит времени, чтобы создать на политика достаточно компромата. Поэтому Трампа они победили. Но я не думаю, что удалось победить консерваторов», — подчеркивает американист.
Политолог надеется, что новый лидер в лице Десантиса будет гораздо умнее и мудрее проводить свою политику, учитывая те ошибки, которые сделал Дональд Трамп в своих «иногда не очень ответственных заявлениях» и чью политическую смерть уже можно констатировать.
Ранее вице-спикер бундестага Кубики предупредил Берлин о банкротстве из-за энергокризиса.