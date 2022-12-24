Жителей Москвы предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы

Городские службы Москвы уже предупредили горожан о похолодании и сильной гололедице. Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Желтый уровень опасности будет действовать в Москве и области до 21:00 воскресенья, 25 декабря.