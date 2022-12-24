Жителей Москвы предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Ожидается похолодание и сильная гололедица.
Согласно прогнозам синоптиков, ночью субботы, 24 декабря, температура в Москве опустится до -9...-11 градусов. Днем воскресенья, 25 декабря, в столице ожидается до -7 градусов мороза, а по области — до -10.
Городские службы Москвы уже предупредили горожан о похолодании и сильной гололедице. Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Желтый уровень опасности будет действовать в Москве и области до 21:00 воскресенья, 25 декабря.