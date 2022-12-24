Автор Baijiahao высоко оценил реакцию Путина на откровение Меркель о Минских соглашениях

Китай должен обратить внимание на реакцию президента РФ Владимира Путина на откровение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.
Автор статьи напомнил, что Меркель раскрыла истинную цель минских договоренностей — дать Украине время, чтобы усилить свою армию и накачать страну вооружением. Путин ответил на слова экс-канцлера, и его реакция восхитила аналитика Baijiahao, передает «ПолитРоссия».
Президент задался вопросом, как после такой вопиющей выходки Москва должна доверять западным странам. Однако, как он отметил, Россия будет вынуждена как-то договариваться с ними.
«Меркель солгала Путину, и что касается его реакции, многие думали, что он должен быть в ярости и будет проклинать экс-канцлера. На самом деле ответ Путина заставляет нас осознать правду», — сказано в материале.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что конфликт на Украине является следствием игнорирования Западом Минских соглашений.