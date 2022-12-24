«Работает на нас»: политолог о развитии турецко-греческого конфликта

Издание Anadolu пишет, что министерство обороны Турции просит НАТО повлиять на Грецию для предотвращения провокаций. Турецкая республика выступила с требованием о прекращении милитаризации греческих островов в восточной части Эгейского моря.
Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу указал, что наличие там греческих вооружений нарушает международные договоры. В случае если Афины не изменят этой политики, Анкара готова оспорить суверенитет этих территорий, завил Чавушоглу.
Отношения Анкары и Афин резко охладились после того, как в мае этого года премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса выступил в американском конгрессе, проинформировав о беспрецедентной частоте пролетов турецких истребителей над греческими островами. Он выступил с призывом не продавать самолеты F-16 «тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море».
Огнеопасную ситуацию в разговоре с ФАН прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
«Теоретически возможен вооруженный конфликт, но он не нужен ни Греции, ни Турции, ни Вашингтону, ни НАТО, — считает эксперт. — Но это создает некие внутренние вызовы внутри Североатлантического альянса. И в определенном смысле конфликт работает на нас, но никто сейчас, повторюсь, воевать не хочет».
Вялотекущая конфронтация между этими странами действительно определенно отвлекает коллективный Запад от конфликта на Украине.
Как сообщалось ранее, во время выполнения заданий в рамках миссии НАТО турецкие военные летчики пытались перехватить самолеты греческих военно-воздушных сил, о чем проинформировали представители минобороны Турции.