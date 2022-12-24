«Работает на нас»: политолог о развитии турецко-греческого конфликта

Отношения Анкары и Афин резко охладились после того, как в мае этого года премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса выступил в американском конгрессе, проинформировав о беспрецедентной частоте пролетов турецких истребителей над греческими островами. Он выступил с призывом не продавать самолеты F-16 «тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море».