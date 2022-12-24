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В Ростовской области собаки сутки согревали хозяина, у которого случился инсульт на охоте

Происшествия
В Ростовской области собаки сутки согревали хозяина, у которого случился инсульт на охоте

Охотничьи собаки сутки согревали на морозе 72-летнего жителя Ростовской области, у которого случился инсульт. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

21 декабря пожилой мужчина, который проживает в хуторе Терновой, отправился в Сулинское лесничество на охоту. Когда мужчина перестал выходить на связь, родственники позвонили спасателям. Поисками пропавшего занялись полиция и служба спасения.

Мужчину обнаружили на следующий день, пенсионер лежал на земле и его охраняли две собаки. По предварительным данным, у него случился инсульт.

«Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом», — говорится в сообщении департамента.

Собаки подпустили к хозяину медиков только после приезда жены пострадавшего. Мужчину госпитализировали, за его жизнь сражаются медики.
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