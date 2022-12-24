Бессилие германского руководства в решении вопросов, связанных с энергетической ситуацией, грозит стране серьезными последствиями. Таким мнением поделился заместитель главы бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.
По словам парламентария, из-за огромного количества проблем Германия в конечном счете может превратиться в банкрота. Соответствующее заявление Кубики сделал в ходе беседы с корреспондентом Bild am Sonntag.
«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство», — подчеркнул он.
Напомним, что США и их союзники ввели против России множество ограничительных мер из-за спецоперации на Украине. Однако санкции бумерангом ударили по своим же создателям.