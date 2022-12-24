Дубль Миронова позволил «Динамо» одержать победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Кроме Миронова заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились нападающий Александр Скоренов и защитник Егор Мартынов. Форвард Никита Сошников, подписавший полуторагодичный контракт с «Трактором» несколько дней назад, забил гол и отдал результативную передачу. За черно-белых точными бросками также отметились Алексей Бывальцев и Тему Пулккинен.