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Кабмин РФ просубсидирует занимающихся импортозамещением участников кластеров

Экономика
Кабмин РФ просубсидирует занимающихся импортозамещением участников кластеров

Участники промышленных кластеров, занимающиеся импортозамещением, с 1 января будут вправе претендовать на субсидии. О введении льготного режима работы предприятий объявил кабинет министров.

Такие организации смогут компенсировать до 50% расходов на закупку начальных партий комплектующих, выпущенных другими участниками кластера, отмечается в пресс-релизе кабмина. Льготная программа инициирована по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как ожидают в правительстве, субсидирование обеспечит восстановление «нарушенных кооперационных связей» в области промышленности. Размер субсидии составит до 150 млн рублей на заявителя.

В начале осени 2022 года правительство страны утвердило решение о докапитализации Фонда развития промышленности. Свыше 8 млрд рублей было выделено на реализацию проектов в сегменте импортозамещения, модернизацию и расширение производств.
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