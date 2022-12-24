Кабмин РФ просубсидирует занимающихся импортозамещением участников кластеров

Участники промышленных кластеров, занимающиеся импортозамещением, с 1 января будут вправе претендовать на субсидии. О введении льготного режима работы предприятий объявил кабинет министров.
Такие организации смогут компенсировать до 50% расходов на закупку начальных партий комплектующих, выпущенных другими участниками кластера, отмечается в пресс-релизе кабмина. Льготная программа инициирована по поручению президента РФ Владимира Путина.
Как ожидают в правительстве, субсидирование обеспечит восстановление «нарушенных кооперационных связей» в области промышленности. Размер субсидии составит до 150 млн рублей на заявителя.
В начале осени 2022 года правительство страны утвердило решение о докапитализации Фонда развития промышленности. Свыше 8 млрд рублей было выделено на реализацию проектов в сегменте импортозамещения, модернизацию и расширение производств.