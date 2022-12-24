Американцы приструнили Зеленского после неудачной шутки про Patriot

Неудачная шутка президента Украины Владимира Зеленского про поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не пришлась по душе американским пользователям соцсети Twitter.
Репортеры в ходе пресс-конференции в Белом доме спросили главу государства, как он отреагирует, если США выделят ВСУ системы ЗРК. Зеленский, как настоящий комик, попытался сыронизировать. Он заявил, что пошлет «очередной сигнал» американскому президенту Джо Байдену для дополнительных поставок Patriot.
Шутка украинского лидера привела в бешенство читателей Twitter. Они устроили Зеленскому взбучку за его «дерзость» и призвали остановить поддержку Киева.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», — возмутился один из пользователей.
«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?» — поинтересовался другой.
Напомним, поездка украинского президента в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США.