Американцы приструнили Зеленского после неудачной шутки про Patriot

Репортеры в ходе пресс-конференции в Белом доме спросили главу государства, как он отреагирует, если США выделят ВСУ системы ЗРК. Зеленский, как настоящий комик, попытался сыронизировать. Он заявил, что пошлет «очередной сигнал» американскому президенту Джо Байдену для дополнительных поставок Patriot.