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Протестующие в Париже курды переворачивают машины и громят остановки на своем пути

Происшествия
Протестующие в Париже курды переворачивают машины и громят остановки на своем пути

В Париже начались стычки между полицией и протестующими курдами — они переворачивают автомобили, устраивают драки и громят остановки. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ.

Накануне 69-летний мужчина открыл огонь вблизи культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли трое курдских активистов.

Сегодня тысячи представителей курдской общины вышли на площадь Республики с целью выразить протест в связи со случившимся. Они считают, что к стрельбе имеет отношение Турция и выкрикивают антитурецкие лозунги.
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