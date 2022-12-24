RNC Pharma отметила снижение поставок транквилизаторов на рынок России

Объем ввоза в Россию импортных рецептурных транквилизаторов сократился. Об этом говорят подсчеты аналитической компании RNC Pharma, пишет РБК.
Снижение импорта коснулось всех зарубежных сильнодействующих успокоительных, кроме официально зарегистрированного в стране «Фримиума».
Наиболее заметно упали поставки товара латвийской Grindex: с января по октябрь 2022 года она отправила на российский рынок 112,6 тыс. упаковок препарата «Сомнол». Это оказалось в семь раз меньше, чем за весь прошлый год.
Французская Sanofi поставила в РФ 121,9 тыс. пачек «Имована» за отчетный период, что втрое ниже результатов прошлого года. Также рухнул импорт анксиолитика «Золомакса» — в 2,5 раза (29 тыс. упаковок за 10 месяцев 2022 года против 71,8 тыс. за весь 2021 год), и вовсе остановились поставки польских «Лорафена», «Релиума» и «Тазепама».