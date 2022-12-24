«Бился до конца»: президент ФЗНЦ Шугалей почтил память бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей призвал помнить подвиг бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который был похоронен в субботу в Петербурге.
24 декабря на воинском участке Белоостровского кладбища состоялась церемония прощания с героически погибшим «вагнеровцем». Меньшиков в своем последнем бою приблизился к позициям ВСУ, чтобы нанести точный удар из ручного гранатомета по пулеметному расчету противника и сохранить жизни своих товарищей.
Проститься с бойцом пришло множество людей — ветеранов, представителей общественных организаций и просто неравнодушных граждан. Среди них — и глава ФЗНЦ Максим Шугалей, который отметил, что героя было важно похоронить именно в Санкт-Петербурге, а не там, где он отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу.
«Это было у него в завещании, а последняя просьба — она святая. Тем более последняя просьба героя, она должна быть обязательно удовлетворена. Парень молодец, бился до конца, не вызывал эвакуацию. Он герой, будем помнить его», — пояснил социолог.
В беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело», Шугалей прокомментировал позицию властей Петербурга, которые до последнего препятствовали погребению «вагнеровца» на Белоостровском кладбище.
«Это свинство, на самом деле. Думаю, когда мы переходим на уровень жизни и смерти, уровень, когда люди отдают свои жизни за Родину — здесь не должно быть политики», — отметил он.
Президент ФЗНЦ выразил недоумение в связи с действиями петербургского руководства, отметив, что препятствовать исполнению последней воли героя — «все равно что противиться иконам».