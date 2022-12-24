«Бился до конца»: президент ФЗНЦ Шугалей почтил память бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова

Проститься с бойцом пришло множество людей — ветеранов, представителей общественных организаций и просто неравнодушных граждан. Среди них — и глава ФЗНЦ Максим Шугалей, который отметил, что героя было важно похоронить именно в Санкт-Петербурге, а не там, где он отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу.