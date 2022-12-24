Кива: Украина может устроить военные провокации на границе с Белоруссией

По его словам, Киев может попытаться организовать прорыв небольших групп националистов из полка «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) вглубь белорусской территории. Кива отметил, что подобная провокация нужна украинской стороне, чтобы оправдать ввод польских войск на Западную Украину.