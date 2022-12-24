Украина готовит военные провокации на границе с Белоруссией, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, Киев может попытаться организовать прорыв небольших групп националистов из полка «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) вглубь белорусской территории. Кива отметил, что подобная провокация нужна украинской стороне, чтобы оправдать ввод польских войск на Западную Украину.
«На белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации», — сообщил он.
Ранее Кива говорил, что Польша завершила подготовку к захвату территорий в западной части Украины.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация