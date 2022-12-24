Очереди из грузовиков и автобусов выстроились на границе Польши и Украины

Напомним, в субботу утром напряженная ситуация с очередями отмечалась на всех украинских границах. Наибольшими скопления транспорта оказались на пунктах пропуска с Польшей. Так, на «Рава-Русской» стояли в очереди 200 машин и 20 автобусов, а на «Шегине» — 150 авто и 18 автобусов.