Очереди из грузовиков и автобусов выстроились на границе Польши и Украины

Сбой в работе системы «Шлях» приостановил оформление грузовиков и автобусов на украинско-польской границе. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.
В публикации ведомства в Telegram-канале говорится, что на границе Польши и Украины выстроились очереди из автобусов и грузовиков. Проблемы пытаются решить сотрудники Укртрансбезопасности.
Напомним, в субботу утром напряженная ситуация с очередями отмечалась на всех украинских границах. Наибольшими скопления транспорта оказались на пунктах пропуска с Польшей. Так, на «Рава-Русской» стояли в очереди 200 машин и 20 автобусов, а на «Шегине» — 150 авто и 18 автобусов.