Литва изъявила желание приобрести американские дроны-камикадзе

Продолжая гнуть свою линию на милитаризацию стран, граничащих с Россией, Вашингтон принуждает партнеров по НАТО активнее включаться в гонку вооружений и предлагает приобретать системы вооружения, производимые в США. Тем, кто не может одномоментно потянуть серьезные военные расходы, Штаты предлагают кредиты, которые страны-приобретатели обязаны будут возвращать с процентами.
Так, недавно Литва громко заявила о своем желании наращивать численность новейших систем вооружения, которыми это прибалтийское, простите, государство, могло бы угрожать России. На сумму 495 млн долларов Вильнюс подписал контракт с США. Согласно договору, к 2026 году Вашингтон обязуется поставить 8 мобильных реактивных систем залпового огня М-142 HIMARS.
Однако на этом горячие литовские парни решили не останавливаться и на днях заключили соглашение на поставку американских дронов-камикадзе Switchblade 600, став первым европейским членом Североатлантического альянса, заказавшим себе данный вид ударного беспилотника.
По информации, озвученной западными изданиями, стоимость сделки составила 45 млн евро (приблизительно 48 млн долларов США). В открытых источниках сообщалось, что стоимость одного экземпляра Switchblade 600 составляет около 10 тысяч долларов США. Это по ряду причин вызывает обоснованные сомнения, но все же можно сделать некоторые выводы о количестве закупаемых барражирующих боеприпасов.
При этом следует учитывать, что в стоимость подобного контракта обязательно входит послепродажное обслуживание, мероприятия по продлению ресурса, обучение пользователей, куда также включаются тренажерные комплексы. Услуги инструкторов, как показывает практика, в общей стоимости контракта могут занимать значительную долю — до нескольких десятков процентов. Просто американцы — они такие, не могут жить без возможности хоть как-то нажиться на покупателях. Особенно, если речь идет о высокотехнологичных системах. Это просто бизнес, не более.
Тем не менее данный боеприпас представляет собой достаточно опасный вид вооружения, который способен донести свою боевую часть (аналогичную той, какая применяется на противотанковой ракете комплекса Javelin) на дальность в среднем 40 км и осуществлять барражирование в течение 20 минут.
«Мы являемся первой страной в мире после США, которая приобрела Switchblade 600. Эти боевые беспилотники представляют собой новое средство, которое даст литовской армии возможность уничтожать вражеские танки и другую бронетехнику на расстоянии до 40 километров. У нашей армии до сих пор не было такого потенциала», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Кроме того, в Минобороны Литвы говорят, что готовы к приобретению меньших по размерам и менее боеспособных дронов-камикадзе Switchblade 300. В настоящее время нет вообще никакой информации относительно количества данных барражирующих боеприпасов, которое готово будет купить правительство Литвы.
По мнению специалистов, принуждая Вильнюс к подобным сделкам, Вашингтон скорее формирует (за счет Литвы) запасы боеприпасов и вооружения для собственных нужд, которые вполне могут возникнуть в будущем на пути противостояния России. В сущности, ничего нового Штаты не предпринимают. К примеру, на той же Украине они ведут борьбу с Россией руками киевского националистического режима, что практически в открытую было заявлено на недавней встрече Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.