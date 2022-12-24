Литва изъявила желание приобрести американские дроны-камикадзе

При этом следует учитывать, что в стоимость подобного контракта обязательно входит послепродажное обслуживание, мероприятия по продлению ресурса, обучение пользователей, куда также включаются тренажерные комплексы. Услуги инструкторов, как показывает практика, в общей стоимости контракта могут занимать значительную долю — до нескольких десятков процентов. Просто американцы — они такие, не могут жить без возможности хоть как-то нажиться на покупателях. Особенно, если речь идет о высокотехнологичных системах. Это просто бизнес, не более.