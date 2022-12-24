Хоккеист Сергей Широков возмутился поведением фанатов «Барыса»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков возмутился поведением фанатов астанинского «Барыса» перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казахстанские болельщики решили слушать гимн Российской Федерации сидя, чем разозлили 36-летнего капитана екатеринбуржцев. Свое возмущение Широков не смог сдержать после первого периода во время флеш-интервью в микст-зоне.
«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидели сегодня во время российского гимна. Я думаю, это неприемлемо», — заявил игрок.
Напомним, национальная сборная Казахстана недавно принимала участие в Кубке Первого канала. Подопечные Андрея Скабелки заняли последнее место, проиграв России и Белоруссии.