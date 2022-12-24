Автор WP указал на истощение запаса боеприпасов в Вашингтоне

Соединенные Штаты Америки истратили свои запасы боеприпасов. Об этом сообщается в материале издания Washington Post.
Согласно статье, теперь в Пентагоне намерены начать тратить запасы Европейского союза. Однако в объединении уже говорили о недостатке собственной военной промышленности, подчеркивается в издании. Замглавы внешнеполитического ведомства Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прежде указывал на невозможность сразу же реагировать на стремительно растущий спрос военной техники со стороны киевского режима.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский посетил Белый дом 21 декабря, в среду. В ходе официальной поездки он провел деловые переговоры со своим коллегой из США Джо Байденом.