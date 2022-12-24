Автор WP указал на истощение запаса боеприпасов в Вашингтоне

Согласно статье, теперь в Пентагоне намерены начать тратить запасы Европейского союза. Однако в объединении уже говорили о недостатке собственной военной промышленности, подчеркивается в издании. Замглавы внешнеполитического ведомства Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прежде указывал на невозможность сразу же реагировать на стремительно растущий спрос военной техники со стороны киевского режима.