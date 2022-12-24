Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был доставлен в госпиталь, находящийся в московском регионе. Об этом сообщил его помощник в субботу, 24 декабря.
По его словам, Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Металлический осколок вошел в тело недалеко от позвоночника.
«Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сообщил он.
Напомним, что Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка силами ВСУ. Боевики открыли огонь по гостинице, где проживала группа военных советников «Царские волки».