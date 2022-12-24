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Грузовой автомобиль перевернулся на Калужском шоссе в Москве

Происшествия
Грузовой автомобиль перевернулся на Калужском шоссе в Москве

Авария с перевернувшимся грузовиком стала причиной пробки на Калужском шоссе в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил его опрокидывание. Сведения о пострадавших уточняются.

На месте ДТП работают оперативные службы города, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. В столичном депгрансе уточнили, что из-за перевернутого большегруза движение в сторону центра затруднено. Водителей просят заранее продумывать объездные пути.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Пензе легковушка протаранила припаркованный грузовик и перевернулась.
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