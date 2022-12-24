Лукашенко привез главе Роскосмоса в подарок хлеб и любимое сало Шойгу

Как особо отметил лидер Белоруссии, это сало очень любит министр обороны России Сергей Шойгу. Также он вспомнил, как в одной из заграничных командировок белорусской делегации подарили вкусный хлеб. Однако специалисты запретили его есть из-за большого количества пищевых добавок. Тогда Лукашенко предложил предприятиям республики сделать что-то похожее, пишет РИА Новости.