Лукашенко привез главе Роскосмоса в подарок хлеб и любимое сало Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина подарил главе Роскосмоса Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало.
Как особо отметил лидер Белоруссии, это сало очень любит министр обороны России Сергей Шойгу. Также он вспомнил, как в одной из заграничных командировок белорусской делегации подарили вкусный хлеб. Однако специалисты запретили его есть из-за большого количества пищевых добавок. Тогда Лукашенко предложил предприятиям республики сделать что-то похожее, пишет РИА Новости.
«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал президент, передавая выпечку.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в субботу, 24 декабря. Поездка президента рассчитана на четыре дня.