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Лукашенко привез главе Роскосмоса в подарок хлеб и любимое сало Шойгу

Общество
Лукашенко привез главе Роскосмоса в подарок хлеб и любимое сало Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина подарил главе Роскосмоса Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало.

Как особо отметил лидер Белоруссии, это сало очень любит министр обороны России Сергей Шойгу. Также он вспомнил, как в одной из заграничных командировок белорусской делегации подарили вкусный хлеб. Однако специалисты запретили его есть из-за большого количества пищевых добавок. Тогда Лукашенко предложил предприятиям республики сделать что-то похожее, пишет РИА Новости.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал президент, передавая выпечку.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в субботу, 24 декабря. Поездка президента рассчитана на четыре дня.
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