ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков страны достигла 8,19%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за вторую декаду декабря поднялась до 8,19%. На это указывают данные Центрального банка РФ.
Относительно первой декады текущего месяца показатель продемонстрировал рост на 0,8% и оказался рекордным с первой декады июня. Тогда ставка находилась на отметке 9,09%.
Рассчитываемая финансовым регулятором средневзвешенная максимальная процентная ставка по вкладам выступает ориентиром для рынка страны. Банк России советует кредитным организациям привлекать средства россиян не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
К банкам, по которым осуществляется мониторинг, относятся «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», «ФК Открытие», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», а также «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».