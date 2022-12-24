В Петербурге студентка получила сотрясение мозга из-за упавшей с крыши глыбы льда

Снежная глыба со льдом обрушилась на голову жительнице Санкт-Петербурга в Адмиралтейском районе. Девушка рассказала, как ухудшилось ее здоровье после происшествия.
Она шла после учебы мимо дома на Садовой улице. В тот момент на голову студентки с крыши упал кусок льда вместе со снегом. На помощь подоспели, одногруппники которые вызвали медиков на место происшествия, передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
На следующий день пострадавшая обратилась в травмпункт. Медики зафиксировали ушиб мягких тканей головы. Девушка заявила, что ее начали преследовать кратковременные потери памяти, головные боли и тошнота. Она намерена обратиться с заявлением в полицию, чтобы в будущем никто не пострадал на том же месте.
Травмы из-за льда на крышах и гололедицы на тротуарах участились в Северной столице с приходом снегопадов. Горожане многократно требовали от администрации губернатора Александра Беглова навести порядок в коммунальной сфере, но там ограничиваются лишь обещаниями и «тренировками» дворников.