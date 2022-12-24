В Петербурге студентка получила сотрясение мозга из-за упавшей с крыши глыбы льда

На следующий день пострадавшая обратилась в травмпункт. Медики зафиксировали ушиб мягких тканей головы. Девушка заявила, что ее начали преследовать кратковременные потери памяти, головные боли и тошнота. Она намерена обратиться с заявлением в полицию, чтобы в будущем никто не пострадал на том же месте.