Актер Юрий Стоянов назвал главное отличие Александра Пономаренко от других пародистов

Народный артист России Юрий Стоянов отреагировал на смерть музыканта и пародиста Александра Пономаренко. По словам актера, его уход из жизни — большая потеря для товарищей и членов семьи юмориста.
Стоянов подчеркнул, что Пономаренко обладал невероятным талантом к пародии, что отличало его от других творцов этого жанра.
«До сих пор помню, что лучшая пародия, которую когда-либо сделали на нас, — это были братья Пономаренко. Потому что в отличие от других пародий она была добрая и талантливая», — цитирует Стоянова телеканал RT.
Актер пожелал брату-близнецу пародиста Валерию Пономаренко мужества и добавил, что он должен продолжать свое дело в память об умершем родственнике.