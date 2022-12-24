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Актер Юрий Стоянов назвал главное отличие Александра Пономаренко от других пародистов

Общество
Актер Юрий Стоянов назвал главное отличие Александра Пономаренко от других пародистов

Народный артист России Юрий Стоянов отреагировал на смерть музыканта и пародиста Александра Пономаренко. По словам актера, его уход из жизни — большая потеря для товарищей и членов семьи юмориста.

Стоянов подчеркнул, что Пономаренко обладал невероятным талантом к пародии, что отличало его от других творцов этого жанра.

«До сих пор помню, что лучшая пародия, которую когда-либо сделали на нас, — это были братья Пономаренко. Потому что в отличие от других пародий она была добрая и талантливая», — цитирует Стоянова телеканал RT.

Актер пожелал брату-близнецу пародиста Валерию Пономаренко мужества и добавил, что он должен продолжать свое дело в память об умершем родственнике.
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