Эксперт Фролов прокомментировал поставки российской нефти в Венгрию

В следующем году Россия намерена сохранить объем прокачки энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». А именно по южному участку, который проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передают РИА Новости.