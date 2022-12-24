Эксперт Фролов прокомментировал поставки российской нефти в Венгрию

В следующем году Россия намерена сохранить объем прокачки энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». А именно по южному участку, который проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передают РИА Новости.
В прошлом году по южной ветке «Дружбы» было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.
На данный момент, украинская сторона хочет увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе», начиная с 1-го января 2023 года. Как сообщают в Киеве, объясняется такое решение издержками, которые понесла Украина в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал сложившуюся ситуацию для ФАН:
«Украина уже увеличивала тариф в течение 2022-го года на 50%. Насколько я понимаю, это было допустимо с точки зрения контрактных обязательств. Сейчас же речь идет об увеличении тарифов на 13%. Согласится ли российская сторона? Полагаю, что да. Потому что этот коридор является безальтернативным, а украинская сторона может "встать в позу". И в наших условиях вся эта ситуация звучит максимально странно, когда мы с украинской стороной ведем переговоры относительно прокачки нефти в Европейский союз. Но в такое время живем, так этот мир сейчас работает», — объяснил эксперт.
В случае, если Россия согласится на предъявленные условия, стоимость составит €13,6 за тонну, передает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо украинской компании.
Ранее в августе текущего года уже происходили проблемы с поставками российских энергоресурсов. Тогда компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора.