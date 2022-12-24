Быстров жестко отреагировал на заявление ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

Бывший футболист национальной сборной России Владимир Быстров резко отреагировал на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) насчет отсутствия договорных матчей на Чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Прославленный футболист не верит представителям ФИФА. Быстров в своем Telegram-канале задался вопросом, как организация определяла честность сыгранных матчей.
«Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч!» — написал Быстров.
Напомним, чемпионом мира в Катаре стала сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони в финале турнира обыграли Францию в серии послематчевых пенальти.