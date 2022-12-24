«Не надо искать союзников там, где их нет»: профессор Межевич о позиции Венгрии в отношении России

Позиция Венгрии провенгерская. Такое суждение в беседе с ФАН дал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet выразил заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией, подчеркнув, что Будапешт не отказывается от экономических связей с Россией.
«Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины. Но мы также заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — высказался венгерский премьер.
«Если Россия будет убедительнейшим образом побеждать на Украине позиция Венгрии станет более пророссийской, — поясняет слова Орбана Межевич, — Если Россия будет проигрывать, позиция Венгрии будет проукраинской. Не надо нам искать союзников там, где их в общем-то особо нет. Не надо путать Венгрию с Белоруссией или даже с Казахстаном, Арменией, Азербайджаном».
Венгрия — совсем другая история и от них не стоит ожидать ничего сногсшибательного, констатирует политолог. Ни в одном, ни в другом направлении.
«Все будет зависеть от наших военно-политических успехов. И ничего больше, — продолжает он и с иронией добавляет: Если поедите в Венгрию и, допустим, придете в ресторан, не говорите, что Венгрия и Россия союзники. Могут удивиться. А могут и побить».
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия никогда не поддержит санкционную политику ЕС против России.