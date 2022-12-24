Задержанный за убийство трех человек француз намерено стрелял по членам курдской общины

Стали известны новые подробности о вооруженном нападении на членов курдской общины в Париже. Француз, задержанный за убийство трех человек, признался сотрудникам полиции, что заранее спланировал преступление, сообщает телеканал BFMTV.
Такое заявление 69-летний мужчина сделал на допросе в правоохранительных органах. Свои действия гражданин объяснил расовой ненавистью.
Ранее стало известно, что пожилой француз устроил стрельбу на улице Д’Ангьен в центре Парижа. В результате инцидента три человека погибли, несколько получили ранения разной степени тяжести, сообщал телеканал «360».