Sohu: Путин передал с Медведевым тайное послание Си Цзиньпину

Российский лидер Владимир Путин с помощью заместителя главы СБ РФ Дмитрия Медведева направил в Пекин тайное послание. Журналисты Sohu пролили свет на содержание этого сообщения.
Не так давно стало известно, что Медведев с рабочим визитом посетил китайское государство, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда замглавы Совбеза передал политику послание, в котором говорилось о дальнейшем сотрудничестве двух государств. Однако авторы Sohu в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что в этом письме Владимир Путин послал скрытый сигнал Китаю о своих дальнейших планах.
«Россия дает понять, что она полностью завершает свои попытки интегрироваться в западный мир и будет выстраивать все более стабильные связи на востоке, где Китай – наиболее важный партнер», – говорится в публикации.
Ранее президент России сказал, что стране навязывают ограничительные меры, однако она будет идти вперед, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.