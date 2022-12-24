Sohu: Путин передал с Медведевым тайное послание Си Цзиньпину

Не так давно стало известно, что Медведев с рабочим визитом посетил китайское государство, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда замглавы Совбеза передал политику послание, в котором говорилось о дальнейшем сотрудничестве двух государств. Однако авторы Sohu в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что в этом письме Владимир Путин послал скрытый сигнал Китаю о своих дальнейших планах.