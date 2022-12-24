Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки при обстреле в ДНР

Бывший генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин получил контузию и проникающее ранение металлического осколка выше правой лопатки при обстреле донецкой гостиницы со стороны ВСУ, передает ТАСС.
Помощник Рогозина рассказал, что осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Он чудом не задел легкое.
Ранее экс-гендиректор Роскосмоса рассказал о произошедшем. Он находился на рабочей встрече после возвращения из одного из добровольческих подразделений. В этот момент ВСУ обстреляли здание.