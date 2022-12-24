Александр Малькевич: даже российские вузы федерального уровня продолжают использовать иностранные сервисы

К слову, отечественные сервисы могут успешно справляться с информационной безопасностью. Например, социальная сеть ЯRUS регулярно отражает кибератаки и обезвреживает хакеров. Недавно ее специалисты за 1,5 секунды выявили нарушителя и отразили крупнейшую в истории приложения DDoS-атаку, которая превышала нагрузку на сервис от всех пользователей соцсети в 1,5 тысячи раз.