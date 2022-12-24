Александр Малькевич: даже российские вузы федерального уровня продолжают использовать иностранные сервисы

Тележурналист, общественный деятель и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич удивлен, что даже крупнейшие высшие учебные заведения нашей страны не переходят на российские сервисы при организации различных мероприятий.
В качестве примера Александр Малькевич рассказал, что один крупный петербургский вуз пригласил его выступить на научной конференции, которая была организована на платформе сервисов компании Google. При авторизации возникли проблемы и от выступления пришлось отказаться.
«Я был очень рассержен возникшей ситуацией. Почему они не пользуются нашими аналогами? Ответ был «нам так удобно». К сожалению, пока нет никаких понятных мер и предписаний сверху, чтобы это искоренить», — возмущается эксперт.
Не только российское студенчество, но и высшие чиновники не до конца понимают важность использования собственных сервисов и необходимость отказаться от иностранного программного обеспечения. Представители государственной власти продолжают передавать важную информацию по WhatsApp, а совещания проводят в Zoom.
Беспокоит эксперта и ситуация с запрещенными зарубежными сетями, которые признаны в России экстремистскими. Многие СМИ продолжают беспрепятственно ими пользоваться.
«Телеканал «Санкт-Петербург», как добросовестный и патриотически настроенный, ушел из этих сетей, а наши конкуренты там остались, продолжают выкладывать посты и никаких проблем не имеют. Получается, что мы выстрелили себе в ногу», — уверен Малькевич и добавил, что половинчатые решения никогда не доводят до добра.
Кроме того, гораздо сложнее защищать данные российских пользователей, если большинство их них пользуются запрещенными сетями и другими платформами в рабочих целях. Он также заметил, что Россия нуждается в специалистах для защиты интересов страны в киберпространстве.
К слову, отечественные сервисы могут успешно справляться с информационной безопасностью. Например, социальная сеть ЯRUS регулярно отражает кибератаки и обезвреживает хакеров. Недавно ее специалисты за 1,5 секунды выявили нарушителя и отразили крупнейшую в истории приложения DDoS-атаку, которая превышала нагрузку на сервис от всех пользователей соцсети в 1,5 тысячи раз.