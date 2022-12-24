Компания «Этажи» зафиксировала падение цен на аренду жилья в России

Арендное жилье в России упало в цене. Об этом гласят данные федеральной компании «Этажи», передают «Известия».
Так, однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 21% за год, а в Санкт-Петербурге — на 14%, сообщил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Московские «двушки» упали в цене на 11%, а годовое снижение стоимости на двухкомнатное жилье в Северной столице составило 8%.
Спрос на аренду сейчас падает, а предложение продолжает расти, объяснил собеседник издания. На рынок вышла недвижимость покинувших страну россиян, купленные квартиры для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке и так далее. При этом арендаторы ищут более дешевые лоты из-за кризиса и инфляции, сказал Иванов.
Кроме того, в городе на Неве подешевели квартиры на вторичном рынке. Сейчас «квадрат» в таком жилье в среднем стоит 199,7 тыс. рублей (-8%), сообщает телеканал «Санкт-Петербург».