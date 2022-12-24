Компания «Этажи» зафиксировала падение цен на аренду жилья в России

Спрос на аренду сейчас падает, а предложение продолжает расти, объяснил собеседник издания. На рынок вышла недвижимость покинувших страну россиян, купленные квартиры для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке и так далее. При этом арендаторы ищут более дешевые лоты из-за кризиса и инфляции, сказал Иванов.